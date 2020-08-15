В Британии число случаев коронавируса превысило 317 тысяч

В Великобритании число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 317 379.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.

Отмечается, что за сутки выявили 1012 новых случаев инфицирования.

Всего в Великобритании 41 361 пациент с COVID-19 скончался.

Ранее сообщалось, что для посетителей магазинов в Англии стало обязательным ношение масок, закрывающих рот и нос.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.