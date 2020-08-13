В Индии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса

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В Индии за сутки выявили 66 999 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.
В Индии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса
  • © REUTERS/Adnan Abidi

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Минздрава.

Всего в стране было зафиксировано почти 2,4 млн случаев коронавируса.

Кроме того, в Индии за сутки зарегистрировано 942 летальных исхода, связанных с COVID-19, общее число жертв вируса в стране достигло 47 033.

Всего выздоровевших после коронавируса в Индии почти 1,7 млн.

Ранее стало известно о госпитализации министра внутренних дел Индии Амита Шаха в связи с заболеванием COVID-19.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал ситуацию с COVID-19 в мире сложной.

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