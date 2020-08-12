Пострадавшему при стрельбе у Белого дома предъявили обвинение
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Как пишет New York Post со ссылкой на полицию, 51-летний житель Мэриленда Майрон Берриман обвиняется в нападении на сотрудника правоохранительных органов.
Уточняется, что во время происшествия мужчина заявил, что вооружён, после чего направился в сторону сотрудника Секретной службы и сделал движения, словно хотел «вытащить некий предмет из одежды» и «принял стойку стрелка».
После этого офицер выстрелил в мужчину. Сотрудника службы и подозреваемого госпитализировали. Оружие на месте происшествия так не нашли.
В настоящее время Берриман находится в больнице с ранением.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп прервал пресс-конференцию из-за сообщения о стрельбе вблизи Белого дома.
После этого в Секретной службе сообщили, что в момент инцидента комплексу Белого дома или гражданским лицам ничто не угрожало.