Пострадавшему при стрельбе у Белого дома предъявили обвинение

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Власти предъявили обвинение мужчине, который был ранен в результате стрельбы около Белого дома 11 августа во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа.
Пострадавшему при стрельбе у Белого дома предъявили обвинение
  • © REUTERS/Carlos Barria

Как пишет New York Post со ссылкой на полицию, 51-летний житель Мэриленда Майрон Берриман обвиняется в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Уточняется, что во время происшествия мужчина заявил, что вооружён, после чего направился в сторону сотрудника Секретной службы и сделал движения, словно хотел «вытащить некий предмет из одежды» и «принял стойку стрелка».

После этого офицер выстрелил в мужчину. Сотрудника службы и подозреваемого госпитализировали. Оружие на месте происшествия так не нашли.

В настоящее время Берриман находится в больнице с ранением.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп прервал пресс-конференцию из-за сообщения о стрельбе вблизи Белого дома.

После этого в Секретной службе сообщили, что в момент инцидента комплексу Белого дома или гражданским лицам ничто не угрожало.

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