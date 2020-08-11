АТОР сообщила об ограничениях по ручной клади на рейсах в Турцию

Российские авиакомпании сообщили пассажирам и агентам о том, что на рейсах в Турцию введены ограничения по провозу ручной клади.

Об этом сообщается на сайте АТОР.

Так, авиакомпания «Россия» сообщила, что в соответствии с требованиями турецких властей для рейсов в Турцию «ручная кладь не допускается для провозки в салоне самолёта».

«Исключение делается только для женских сумочек, мужских портфелей, чехлов для ноутбуков / сумок и детских сумок, сувениров из коммерческих зон аэропорта, предметов, привезённых с пассажиром (музыкальный инструмент, фотоаппарат и т. д.), файлы дипломатических курьеров, ювелирные изделия», — говорится в сообщении.

В компании TEZ TOUR сообщили, что в связи с эпидемиологической ситуацией для соблюдения социальной дистанции между пассажирами и сокращения контактов с бортпроводниками «на чартерных рейсах TEZ TOUR на бортах авиакомпании I Fly в Анталью отменена раздача бортпитания».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 прорабатывает вопрос расширения списка стран для восстановления международного авиасообщения.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.