АТОР сообщила об ограничениях по ручной клади на рейсах в Турцию
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Об этом сообщается на сайте АТОР.
Так, авиакомпания «Россия» сообщила, что в соответствии с требованиями турецких властей для рейсов в Турцию «ручная кладь не допускается для провозки в салоне самолёта».
«Исключение делается только для женских сумочек, мужских портфелей, чехлов для ноутбуков / сумок и детских сумок, сувениров из коммерческих зон аэропорта, предметов, привезённых с пассажиром (музыкальный инструмент, фотоаппарат и т. д.), файлы дипломатических курьеров, ювелирные изделия», — говорится в сообщении.
В компании TEZ TOUR сообщили, что в связи с эпидемиологической ситуацией для соблюдения социальной дистанции между пассажирами и сокращения контактов с бортпроводниками «на чартерных рейсах TEZ TOUR на бортах авиакомпании I Fly в Анталью отменена раздача бортпитания».
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 прорабатывает вопрос расширения списка стран для восстановления международного авиасообщения.
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.