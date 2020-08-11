В Турции за сутки выявили 1193 случая заболевания коронавирусом

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В Турции за сутки выявили 1193 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 241 997.
В Турции за сутки выявили 1193 случая заболевания коронавирусом
  • © REUTERS/Wolfgang Rattay

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.

Отмечается, что за сутки скончались 14 человек с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, всего умерли 5858 пациентов.

Число вылечившихся превысило 224 тыс.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что министерство проведёт самую масштабную проверку соблюдения противоэпидемических правил по всей Турции в рамках борьбы с коронавирусом.

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