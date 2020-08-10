В Пакистане в результате дождей и наводнений погибли 64 человека

В Пакистане за последние трое суток по меньшей мере 64 человека погибли в результате сильных муссонных дождей и наводнений.

Об этом информирует «Синьхуа» со ссылкой на пакистанское Национальное управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Также сообщается о десятках пострадавших.

В июле береговая охрана Японии опубликовала кадры операции по спасению женщины и её кота, пострадавших от наводнения. Они залезли на дерево и не могли спуститься самостоятельно. Масштабное наводнение и оползни, вызванные проливными дождями, привели к гибели по меньшей мере 155 человек.

Около 3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.