В Пакистане в результате дождей и наводнений погибли 64 человека
- Reuters
Об этом информирует «Синьхуа» со ссылкой на пакистанское Национальное управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий.
Также сообщается о десятках пострадавших.
В июле береговая охрана Японии опубликовала кадры операции по спасению женщины и её кота, пострадавших от наводнения. Они залезли на дерево и не могли спуститься самостоятельно. Масштабное наводнение и оползни, вызванные проливными дождями, привели к гибели по меньшей мере 155 человек.
Около 3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.