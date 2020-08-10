В Венесуэле на месяц продлили режим ЧП

Режим чрезвычайного положения продлён в Венесуэле ещё на один месяц. Об этом заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.

«Я, в соответствии с конституционными полномочиями главы государства, подписываю указ о продлении чрезвычайного положения ещё на 30 дней», — приводит ТАСС его слова.

Вместе с тем, Мадуро анонсировал поэтапное ослабление карантинных мер, введённых из-за ситуации с COVID-19.

«У нас будет режим «семь на семь» — неделя карантина сменяется неделей смягчения», — заявил он.

В июле стало известно, что вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами заболел коронавирусом.