В Венесуэле на месяц продлили режим ЧП
- Reuters
«Я, в соответствии с конституционными полномочиями главы государства, подписываю указ о продлении чрезвычайного положения ещё на 30 дней», — приводит ТАСС его слова.
Вместе с тем, Мадуро анонсировал поэтапное ослабление карантинных мер, введённых из-за ситуации с COVID-19.
«У нас будет режим «семь на семь» — неделя карантина сменяется неделей смягчения», — заявил он.
В июле стало известно, что вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами заболел коронавирусом.