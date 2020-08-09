В Нагасаки прошла церемония в память о жертвах атомной бомбардировки

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В японском городе Нагасаки прошла памятная церемония в день 75-й годовщины атомной бомбардировки 9 августа 1945 года со стороны ВВС США, в результате которой погибли 74 тыс. человек.
В Нагасаки прошла церемония в память о жертвах атомной бомбардировки
  • © JAPAN POOL VIA JIJI PRESS / JIJI PRESS / AFP

Как заявил во время церемонии мэр города Томихиса Тауэ, до людей в мире «до сих пор не донесён истинный ужас ядерного оружия».

«Если человечество не осознает угрозу ядерного оружия до тех пор, пока его не применят вновь, наше положение будет оставаться затруднительным», — приводит его слова Интерфакс.

Как пишет РИА Новости, премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что перед Японией стоит важная миссия — «возглавить усилия по продвижению концепции мира, свободного от ядерного оружия».

В начале церемонии в Парке Мира Нагасаки к памятнику жертвам атомной бомбардировки поднесли венки и кадки с водой.

В 11:02 (05:02 мск) — время, когда над городом взорвалась атомная бомба мощностью в 21 килотонну, — была объявлена минута молчания.

6 августа в Японии почтили память жертв атомного удара по Хиросиме.

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