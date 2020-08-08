Во Франции в 15 департаментах объявили максимальный уровень погодной опасности

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Метеорологическая служба Франции «Метео Франс» в связи с сильной жарой ввела 8 августа максимальный («красный») уровень погодной опасности в 15 департаментах, в том числе во всём столичном регионе Иль-де-Франс.
Во Франции в 15 департаментах объявили максимальный уровень погодной опасности
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя метеослужбы Оливье Пруста.

«Вся территория Иль-де-Франс, включая департамент Сена и Марна, а также пять департаментов региона О-де-Франс (Эна, Нор, Уаза, Па-де-Кале и Сомма), плюс департаменты Эр и Приморская Сена переведены в «красный» уровень метеотревоги», — сообщил Пруст.

Отмечается, что в этих районах температура воздуха достигает +36...38 °С.

Предпоследний («оранжевый») уровень погодной опасности в настоящее время объявили в 49 департаментах страны. 

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