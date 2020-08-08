Во Франции в 15 департаментах объявили максимальный уровень погодной опасности
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя метеослужбы Оливье Пруста.
«Вся территория Иль-де-Франс, включая департамент Сена и Марна, а также пять департаментов региона О-де-Франс (Эна, Нор, Уаза, Па-де-Кале и Сомма), плюс департаменты Эр и Приморская Сена переведены в «красный» уровень метеотревоги», — сообщил Пруст.
Отмечается, что в этих районах температура воздуха достигает +36...38 °С.
Предпоследний («оранжевый») уровень погодной опасности в настоящее время объявили в 49 департаментах страны.