Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с ЧП в Кожикоде

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением самолёта в Кожикоде.

Соответствующее послание он направил президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолёта в аэропорту города Кожикоде. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе», — говорится в послании.

По последним данным, число погибших в результате жёсткой посадки пассажирского самолёта в Кожикоде достигло 20.

7 августа самолёт Air India, на борту которого, по некоторым данным, находился 191 человек, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Индии.