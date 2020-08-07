СМИ: Три человека погибли и 50 пострадали при ЧП с самолётом в Индии

Число пострадавших в результате жёсткой посадки пассажирского самолёта в Индии увеличилось до 50. Об этом информирует телеканал NDTV.

По его данным, на борту находились 184 пассажира, в том числе десять детей, и семь членов экипажа.

Спасательные службы завершили эвакуацию всех пассажиров из самолёта, 50 из них были госпитализированы.

При этом телеканал News18 сообщает и о трёх погибших. По его данным, один из погибших — пилот.

Также, согласно информации телеканала, во время жёсткой посадки самолёта был сильный ливень.

Ранее сообщалось о 30 пострадавших.