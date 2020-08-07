СМИ: Три человека погибли и 50 пострадали при ЧП с самолётом в Индии
- Reuters
По его данным, на борту находились 184 пассажира, в том числе десять детей, и семь членов экипажа.
Спасательные службы завершили эвакуацию всех пассажиров из самолёта, 50 из них были госпитализированы.
При этом телеканал News18 сообщает и о трёх погибших. По его данным, один из погибших — пилот.
Также, согласно информации телеканала, во время жёсткой посадки самолёта был сильный ливень.
Ранее сообщалось о 30 пострадавших.