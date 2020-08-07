Страны ЕС выразили обеспокоенность предвыборной ситуацией в Белоруссии

Германия, Франция и Польша выразили обеспокоенность предвыборной ситуацией в Белоруссии и призвали белорусские власти провести честное голосование.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление МИД трёх стран.

В обращении отмечается, что Германия, Франция и Польша обеспокоены предвыборной ситуацией в стране и призывают Белоруссию освободить всех политических заключённых.

«Мы призываем руководителей Белоруссии освободить всех находящихся в заключении по политическим мотивам... Нет иного пути к укреплению независимости страны, чем проведение подлинного социального и инклюзивного диалога», — указывается в заявлении.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель оценил ситуацию с выборами в Белоруссии.