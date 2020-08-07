Страны ЕС выразили обеспокоенность предвыборной ситуацией в Белоруссии

Короткая ссылка
Германия, Франция и Польша выразили обеспокоенность предвыборной ситуацией в Белоруссии и призвали белорусские власти провести честное голосование.
Страны ЕС выразили обеспокоенность предвыборной ситуацией в Белоруссии
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление МИД трёх стран.

В обращении отмечается, что Германия, Франция и Польша обеспокоены предвыборной ситуацией в стране и призывают Белоруссию освободить всех политических заключённых.

«Мы призываем руководителей Белоруссии освободить всех находящихся в заключении по политическим мотивам... Нет иного пути к укреплению независимости страны, чем проведение подлинного социального и инклюзивного диалога», — указывается в заявлении.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель оценил ситуацию с выборами в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить