Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 345 тысяч
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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.
За сутки в стране выздоровели более 6 тыс. человек. Также за прошедшие 24 часа в латиноамериканском государстве зафиксировано 309 летальных исходов из-за COVID-19.
Всего в Колумбии от коронавируса умерли 11 624 пациента.
Ранее правительство Колумбии приняло решение о продлении общенационального карантина ещё на месяц, до 30 августа.