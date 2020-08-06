Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 345 тысяч

В Колумбии число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 10 735 и достигло 345 714.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в стране выздоровели более 6 тыс. человек. Также за прошедшие 24 часа в латиноамериканском государстве зафиксировано 309 летальных исходов из-за COVID-19.

Всего в Колумбии от коронавируса умерли 11 624 пациента.

Ранее правительство Колумбии приняло решение о продлении общенационального карантина ещё на месяц, до 30 августа.