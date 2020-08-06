Помпео: Совбез ООН рассмотрит резолюцию об оружейном эмбарго Ирана

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет Безопасности ООН рассмотрит в ближайшее время резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Помпео: Совбез ООН рассмотрит резолюцию об оружейном эмбарго Ирана
  • Reuters
  • © Pablo Martinez Monsivais

По его словам, соответствующий документ американская сторона внесёт на рассмотрение Совбеза ООН на следующей неделе.

«Предложение, которое мы выносим, в высшей степени «обоснованно. Тем или иным образом мы сделаем всё правильно и гарантируем, что оружейное эмбарго будет продлено», — цитирует его РИА Новости.

В июне постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, истекающего осенью, является утопией и не имеет шансов.

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