Эксперт рассказала о возможных последствиях взрыва в Бейруте

Политолог-востоковед, редактор журнала «Восток» Карине Геворгян рассказала о возможных последствиях взрыва в Бейруте.

«Катастрофа просто чудовищная. Страна очень маленькая, она меньше Израиля размером», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её мнению, будет поднят вопрос о восстановлении структуры порта и, возможно, его рассмотрит ООН.

Как добавила Геворгян, причина вероятного обращения за помощью в ООН — невосстановленность Ливана после гражданской войны и наличие беженцев из Сирии.

Ранее председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев в беседе с Nation News сказал, что предстоит большая работа по поиску пострадавших.