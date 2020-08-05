Эксперт рассказала о возможных последствиях взрыва в Бейруте

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Политолог-востоковед, редактор журнала «Восток» Карине Геворгян рассказала о возможных последствиях взрыва в Бейруте.
Эксперт рассказала о возможных последствиях взрыва в Бейруте
  • Reuters

«Катастрофа просто чудовищная. Страна очень маленькая, она меньше Израиля размером», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её мнению, будет поднят вопрос о восстановлении структуры порта и, возможно, его рассмотрит ООН.

Как добавила Геворгян, причина вероятного обращения за помощью в ООН — невосстановленность Ливана после гражданской войны и наличие беженцев из Сирии.

Ранее председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев в беседе с Nation News сказал, что предстоит большая работа по поиску пострадавших.

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