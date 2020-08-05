Минюст России получил уведомление от ЕСПЧ об иске по делу MH17

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Министерство юстиции получило уведомление от ЕСПЧ об иске Нидерландов к России по делу об авиакатастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
Минюст России получил уведомление от ЕСПЧ об иске по делу MH17
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ответ пресс-службы на соответствующий запрос.

«Минюстом России получено официальное уведомление Европейского суда по правам человека от 15.07.2020 о подаче Королевством Нидерланды межгосударственной жалобы против России в связи с катастрофой рейса МН17», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что судебный состав и процедура рассмотрения жалобы в ЕСПЧ пока не определены, а какие-либо процессуальные сроки для российской стороны не установлены.

Ранее ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу MH17.

В Министерстве юстиции России заявляли, что Москва отвергает обвинения в причастности к крушению MH17.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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