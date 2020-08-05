Не менее 17 человек погибли при опрокидывании судна в Бангладеш

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Жертвами опрокидывания траулера в бангладешском округе Нетрокона стали 17 человек. Об этом сообщило издание Dhaka Tribune со ссылкой на представителя местной власти.
Не менее 17 человек погибли при опрокидывании судна в Бангладеш
  • Reuters

Уточняется, что 30 из 48 пассажиров судна были спасены, один человек числится пропавшим без вести.

Информации о причинах ЧП не приводится.

В конце июня в результате столкновения двух судов на реке Буриганга в Бангладеш погибли не менее 30 человек.

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