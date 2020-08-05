Не менее 17 человек погибли при опрокидывании судна в Бангладеш

Жертвами опрокидывания траулера в бангладешском округе Нетрокона стали 17 человек. Об этом сообщило издание Dhaka Tribune со ссылкой на представителя местной власти.

Уточняется, что 30 из 48 пассажиров судна были спасены, один человек числится пропавшим без вести.

Информации о причинах ЧП не приводится.

В конце июня в результате столкновения двух судов на реке Буриганга в Бангладеш погибли не менее 30 человек.