На Багамах вводят двухнедельный карантин из-за коронавируса

Премьер-министр Содружества Багамских островов Хьюберт Миннис объявил о введении в государстве двухнедельного карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Представители здравоохранения сообщают, что карантин позволит реорганизовать работу медицинских учреждений и направить ресурсы системы здравоохранения на удовлетворение возросшей потребности в госпитализации людей», — цитирует его La Vanguardia.

Он подчеркнул,что при необходимости карантин будет продлён.

Всего в стране зафиксировано 679 случаев коронавируса, 572 из них активны на текущий момент. 14 заболевших скончались.

В апреле на Багамах зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом.