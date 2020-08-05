На Багамах вводят двухнедельный карантин из-за коронавируса

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Премьер-министр Содружества Багамских островов Хьюберт Миннис объявил о введении в государстве двухнедельного карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Представители здравоохранения сообщают, что карантин позволит реорганизовать работу медицинских учреждений и направить ресурсы системы здравоохранения на удовлетворение возросшей потребности в госпитализации людей», — цитирует его La Vanguardia.

Он подчеркнул,что при необходимости карантин будет продлён.

Всего в стране зафиксировано 679 случаев коронавируса, 572 из них активны на текущий момент. 14 заболевших скончались.

В апреле на Багамах зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом.

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