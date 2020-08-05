Дом Карлоса Гона пострадал при взрыве в Бейруте

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Дом в Бейруте, где проживал скрывающийся от властей Японии бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, пострадал в результате взрыва. Об этом сообщила его супруга Кэрол Гон.
Дом Карлоса Гона пострадал при взрыве в Бейруте
  • Reuters
  • © Xinhua/Bilal Jawich

«У нас всё хорошо, но дом разрушен. Разрушен весь Бейрут», — цитирует её газета Estadão.

Гон и его супруга не пострадали.

При этом в доме выбиты стёкла и двери, несмотря на то, что он находится достаточно далёко от порта.

В конце декабря Гон без разрешения прибыл в Ливан из Японии на частном самолёте. Позднее власти Ливана запретили Карлосу Гону выезд из страны.

19 ноября 2018 года Карлос Гон был арестован в Токио по подозрению в финансовых махинациях и сокрытии доходов. Он подозревается в присвоении около $3,25 млн из так называемого президентского фонда Renault, использовавшегося для выплаты вознаграждений.

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