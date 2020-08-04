Число случаев коронавируса в Испании превысило 300 тысяч

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Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Испании превысило 300 тыс.
Число случаев коронавируса в Испании превысило 300 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает El Pais.

Уточняется, что за сутки в стране выявили 1178 случаев вируса, общее число заболевших достигло 302 814.

Отмечается, что общее количество умерших из-за коронавируса в Испании достигло 28 498.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о признаках второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.

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