В США прокомментировали сообщение о переводе Уилана в Мордовию
- РИА Новости
«Мы видели сообщения о том, что гражданин США Пол Уилан был переведён из «Лефортово» в другую тюрьму в России. Мы не получили официального уведомления от российских властей о каком-либо подобном шаге, несмотря на наши неоднократные недавние попытки получить консульский доступ к Полу», — написала в Twitter пресс-секретарь посольства в Москве Ребекка Росс.
Как ранее заявил брат Уилана Дэвид, мужчину перевели в колонию в Мордовии.
15 июня суд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
В декабре 2018 года ФСБ заявила, что мужчина был задержан при проведении шпионской акции в Москве.