В США прокомментировали сообщение о переводе Уилана в Мордовию

В посольстве США в России прокомментировали сообщения о том, что осуждённый за шпионаж Пол Уилан переведён в исправительную колонию ИК-18 в Мордовии.

«Мы видели сообщения о том, что гражданин США Пол Уилан был переведён из «Лефортово» в другую тюрьму в России. Мы не получили официального уведомления от российских властей о каком-либо подобном шаге, несмотря на наши неоднократные недавние попытки получить консульский доступ к Полу», — написала в Twitter пресс-секретарь посольства в Москве Ребекка Росс.

Как ранее заявил брат Уилана Дэвид, мужчину перевели в колонию в Мордовии.

15 июня суд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

В декабре 2018 года ФСБ заявила, что мужчина был задержан при проведении шпионской акции в Москве.