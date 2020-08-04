Аргентина достигла соглашения по реструктуризации госдолга

Власти Аргентины достигли соглашения с основными частными кредиторами по реструктуризации долга.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство экономики страны.

«Аргентина и представители групп... пришли к соглашению, которое позволит членам этих трёх групп поддержать предложение о реструктуризации долга Аргентины и существенно облегчить сам долг», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что будут изменены даты платежей без увеличения размера выплат тела долга и процентов.

В ноябре 2019 года президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что не намерен использовать $12 млрд, которые остались доступны из кредитной линии МВФ.