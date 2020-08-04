В Польше зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса

В Польше за сутки выявили 680 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

Всего с начала эпидемии в стране выявлено 48 149 заболевших, 1738 из них скончались.

Выздороветь после коронавируса удалось 35 056 пациентам.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о признаках второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.