В Польше зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.
Всего с начала эпидемии в стране выявлено 48 149 заболевших, 1738 из них скончались.
Выздороветь после коронавируса удалось 35 056 пациентам.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о признаках второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.