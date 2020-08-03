В Норвегии ввели ограничения для пассажиров лайнеров из-за COVID-19

Норвежские власти решили запретить пассажирам и членам экипажей круизных лайнеров сходить на берег в портах Норвегии после вспышки коронавируса на одном из судов.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Бент Хёие.

«Ограничение на выход на берег коснётся судов, на борту которых более ста пассажиров»,— цитирует РИА Новости Хёие.

По его словам, пассажиров и членов экипажа судна могут поместить на карантин в случае возникновения у них симптомов коронавируса.

Новые правила вводятся на две недели, они затронут регулярное паромное сообщение.

В мае сообщалось, что Норвегия продлит контроль на своих границах в Шенгенской зоне на 90 дней с 16 мая.