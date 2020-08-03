В Норвегии ввели ограничения для пассажиров лайнеров из-за COVID-19
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Об этом заявил министр здравоохранения страны Бент Хёие.
«Ограничение на выход на берег коснётся судов, на борту которых более ста пассажиров»,— цитирует РИА Новости Хёие.
По его словам, пассажиров и членов экипажа судна могут поместить на карантин в случае возникновения у них симптомов коронавируса.
Новые правила вводятся на две недели, они затронут регулярное паромное сообщение.
В мае сообщалось, что Норвегия продлит контроль на своих границах в Шенгенской зоне на 90 дней с 16 мая.