США рассчитывают на сокращение арсеналов ядерного оружия

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США рассчитывают достигнуть соглашения с Россией и Китаем, которые ограничит все ядерные вооружения, заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
США рассчитывают на сокращение арсеналов ядерного оружия
  • © REUTERS/Str AS/CRB

«Соединенные Штаты с осторожным оптимизмом считают, что мы можем достичь соглашения с Москвой и Китаем по рамочному контролю над вооружениями, который будет добиваться подлежащих верификации ограничений на все ядерное оружие», — написал О-Брайен в своей статье для газеты The Washington Post.

Он также отметил, что потенциальная область для сотрудничества России и США — борьба с терроризмом.

По его словам, санкции против России будут не нужны, если Россия «воздержится от агрессии».

Ранее бывший сотрудник администрации президента Соединённых Штатов в беседе с The Washington Post заявил, что американский лидер Дональд Трамп не имеет последовательного подхода к ведению дел с Россией.

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