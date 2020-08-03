Косовский премьер заболел коронавирусом

Косовский премьер Авдулах Хоти заболел коронавирусной инфекцией, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его заявление.

«Сегодня прошёл тест на COVID-19 и получил положительный результат. У меня нет симптомов, кроме лёгкого кашля. С сегодняшнего вечера проведу в самоизоляции две недели, буду выполнять свои обязанности из дома», — сообщил Хоти.

По данным Института общественного здоровья в Приштине, с начала пандемии в Косове подтверждены 8799 случаев заражения, умерли 249 пациентов.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Индии Амит Шах госпитализирован в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией.