Косовский премьер заболел коронавирусом

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Косовский премьер Авдулах Хоти заболел коронавирусной инфекцией, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его заявление.
Косовский премьер заболел коронавирусом
  • © REUTERS/Laura Hasani

«Сегодня прошёл тест на COVID-19 и получил положительный результат. У меня нет симптомов, кроме лёгкого кашля. С сегодняшнего вечера проведу в самоизоляции две недели, буду выполнять свои обязанности из дома», — сообщил Хоти.

По данным Института общественного здоровья в Приштине, с начала пандемии в Косове подтверждены 8799 случаев заражения, умерли 249 пациентов.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Индии Амит Шах госпитализирован в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией.

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