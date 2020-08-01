Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 17 км к юго-востоку от города Лоренгау.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи.
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