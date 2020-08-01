Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Reuters