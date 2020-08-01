Трамп объявил ЧС во Флориде в связи с ураганом « Исаиас»

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Американский лидер Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в штате Флорида в связи с приближением урагана «Исаиас» (Isaias). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Трамп объявил ЧС во Флориде в связи с ураганом « Исаиас»
  • Reuters

«Решение президента уполномочивает Министерство внутренней безопасности, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по оказанию неотложной помощи для облегчения трудностей и страданий местного населения, вызванных чрезвычайной ситуацией», — сообщили в пресс-службе.

Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на восточном побережье региона из-за урагана «Исаиас».

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