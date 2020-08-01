Трамп объявил ЧС во Флориде в связи с ураганом « Исаиас»
- Reuters
«Решение президента уполномочивает Министерство внутренней безопасности, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по оказанию неотложной помощи для облегчения трудностей и страданий местного населения, вызванных чрезвычайной ситуацией», — сообщили в пресс-службе.
Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на восточном побережье региона из-за урагана «Исаиас».