В Боливии продлили карантин до 31 августа

Власти Боливии продлили карантин в стране до 31 августа из-за пандемии коронавируса.

«Кабинет министров постановил продлить срок карантина в стране с условиями и динамикой до 31 августа. Правительства муниципалитетов и департаментов должны будут принять меры регулирования карантина в пределах своей юрисдикции», — цитирует РИА Новости главу президентской администрации Боливии Йерко Нуньес.

По последним данным, в Боливии выявлено 75 234 случая заболевания COVID-19. Скончались 2894 человека.

10 июля стало известно, что врио президента Боливии Жанин Аньес заболела коронавирусом.

28 июля Аньес сообщила о выздоровлении