В Боливии продлили карантин до 31 августа
- Reuters
«Кабинет министров постановил продлить срок карантина в стране с условиями и динамикой до 31 августа. Правительства муниципалитетов и департаментов должны будут принять меры регулирования карантина в пределах своей юрисдикции», — цитирует РИА Новости главу президентской администрации Боливии Йерко Нуньес.
По последним данным, в Боливии выявлено 75 234 случая заболевания COVID-19. Скончались 2894 человека.
10 июля стало известно, что врио президента Боливии Жанин Аньес заболела коронавирусом.
28 июля Аньес сообщила о выздоровлении