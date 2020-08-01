В Боливии продлили карантин до 31 августа

Короткая ссылка
Власти Боливии продлили карантин в стране до 31 августа из-за пандемии коронавируса.
В Боливии продлили карантин до 31 августа
  • Reuters

«Кабинет министров постановил продлить срок карантина в стране с условиями и динамикой до 31 августа. Правительства муниципалитетов и департаментов должны будут принять меры регулирования карантина в пределах своей юрисдикции», — цитирует РИА Новости главу президентской администрации Боливии Йерко Нуньес.

По последним данным, в Боливии выявлено 75 234 случая заболевания COVID-19. Скончались 2894 человека.

10 июля стало известно, что врио президента Боливии Жанин Аньес заболела коронавирусом.

28 июля Аньес сообщила о выздоровлении

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить