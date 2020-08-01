В США трёх человек обвинили во взломе Twitter-аккаунтов знаменитостей

Короткая ссылка
В США предъявили обвинения трём подозреваемым во взломе Twitter-аккаунтов политиков и знаменитостей, среди обвиняемых — молодые люди 22, 19 и 17 лет.
В США трёх человек обвинили во взломе Twitter-аккаунтов знаменитостей
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, обвиняются 19-летний британец Мейсон Шеппард, 22-летний житель Орландо (штат Флорида) Нима Фазели и 17-летний Грэм Иван Кларк из Тампы (штат Флорида).

15 июля в Twitter-аккаунтах ряда американских знаменитостей, политиков и бизнесменов были размещены однотипные сообщения с предложением заработать биткоины.

В числе пострадавших от взлома — бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардер Билл Гейтс.

Позднее стало известно, что в Twitter около 130 аккаунтов подверглись хакерским атакам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить