В США трёх человек обвинили во взломе Twitter-аккаунтов знаменитостей

В США предъявили обвинения трём подозреваемым во взломе Twitter-аккаунтов политиков и знаменитостей, среди обвиняемых — молодые люди 22, 19 и 17 лет.

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, обвиняются 19-летний британец Мейсон Шеппард, 22-летний житель Орландо (штат Флорида) Нима Фазели и 17-летний Грэм Иван Кларк из Тампы (штат Флорида).

15 июля в Twitter-аккаунтах ряда американских знаменитостей, политиков и бизнесменов были размещены однотипные сообщения с предложением заработать биткоины.

В числе пострадавших от взлома — бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардер Билл Гейтс.

Позднее стало известно, что в Twitter около 130 аккаунтов подверглись хакерским атакам.