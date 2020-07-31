СМИ сообщили о крушении высокоскоростного поезда в Португалии
- Reuters
Об этом сообщает телеканал SIC.
Отмечается, что в результате происшествия по меньшей мере один человек погиб и ещё 50 пострадали.
Manooooo o alfa bateu contra o regional :oooo pic.twitter.com/fsx15eLeHq— Gante (@opayalol) July 31, 2020
Согласно предварительным данным, поезд столкнулся с машиной ремонтных служб.
Уточняется, что ЧП произошло в муниципалитете Сори.
По данным телеканала, в момент происшествия в поезде находились 282 пассажира.
В феврале поезд, следовавший из Милана в Болонью, сошёл с рельсов.