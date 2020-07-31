СМИ сообщили о крушении высокоскоростного поезда в Португалии

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СМИ сообщили, что десятки человек пострадали в результате крушения высокоскоростного поезда в Португалии.
СМИ сообщили о крушении высокоскоростного поезда в Португалии
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал SIC.

Отмечается, что в результате происшествия по меньшей мере один человек погиб и ещё 50 пострадали.

Согласно предварительным данным, поезд столкнулся с машиной ремонтных служб. 

Уточняется, что ЧП произошло в муниципалитете Сори.

По данным телеканала, в момент происшествия в поезде находились 282 пассажира.

В феврале поезд, следовавший из Милана в Болонью, сошёл с рельсов.

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