СМИ сообщили о крушении высокоскоростного поезда в Португалии

СМИ сообщили, что десятки человек пострадали в результате крушения высокоскоростного поезда в Португалии.

Об этом сообщает телеканал SIC.

Отмечается, что в результате происшествия по меньшей мере один человек погиб и ещё 50 пострадали.

Manooooo o alfa bateu contra o regional :oooo pic.twitter.com/fsx15eLeHq — Gante (@opayalol) July 31, 2020

Согласно предварительным данным, поезд столкнулся с машиной ремонтных служб.

Уточняется, что ЧП произошло в муниципалитете Сори.

По данным телеканала, в момент происшествия в поезде находились 282 пассажира.

В феврале поезд, следовавший из Милана в Болонью, сошёл с рельсов.