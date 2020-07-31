В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу
- Reuters
Об этом сообщил Sky News.
Отмечается, что запланированное смягчение ограничений «отложено по меньшей мере на две недели».
Как объяснил британский премьер, такое решение принято из-за того, что в стране зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Джонсон добавил, что власти намерены «держать коронавирус под контролем».
Ранее число выявленных случаев коронавируса в Британии превысило 302 тыс.
За предыдущие сутки в стране было зафиксировано 846 случаев заболевания.