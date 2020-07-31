В Кремле прокомментировали дело двух арестованных во Франции россиян

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские МИД и дипучреждения обеспечивают защиту прав двух российских футбольных фанатов, задержанных во Франции во время Евро-2016. Об этом он рассказал журналистам, отвечая на вопрос RT.
В Кремле прокомментировали дело двух арестованных во Франции россиян
  • РИА Новости

«Конечно же, мы знаем об этих двух гражданах, конечно же, наше Министерство иностранных дел и наши загранучреждения во Франции занимаются обеспечением и соблюдением всех прав этих российских граждан», — отметил Песков.

По его словам, российские дипломаты ведут мониторинг всего, что связано с арестом россиян и подготовкой к суду.

При этом он отметил, что дело россиян не имеет отношения к политике.

Как передаёт РИА Новости, российские футбольные фанаты Михаил Ивкин и Павел Косов обвиняются в нападении на английского болельщика во время Евро-2016, проходившем во Франции. Они содержатся в тюрьмах в Марселе. Суд по делу россиян должен пройти с 7 по 11 декабря. 

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