Сенаторы США внесли законопроект о ежегодной военной помощи Украине

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Группа сенаторов, которые представляют Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение Украине $300 млн на военную помощь.
Сенаторы США внесли законопроект о ежегодной военной помощи Украине
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

Также сообщается, что сенаторы предлагают выделять по $4 млн в год на подготовку украинских офицеров.

Ранее Пентагон сообщил, что планирует предоставить Украине военную помощь в размере $250 млн.

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