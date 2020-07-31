Сенаторы США внесли законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов, которые представляют Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение Украине $300 млн на военную помощь.
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
Также сообщается, что сенаторы предлагают выделять по $4 млн в год на подготовку украинских офицеров.
Ранее Пентагон сообщил, что планирует предоставить Украине военную помощь в размере $250 млн.
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