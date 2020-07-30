ВОЗ: Южная Америка сохраняет статус эпицентра передачи COVID-19
- РИА Новости
«Ситуация в Центральной и Южной Америке является довольно сложной. Во многих странах наблюдается высокий уровень передачи инфекции», — приводит ТАСС его слова.
По мнению ВОЗ, подчеркнул Райан, Южная Америка «сохраняет статус эпицентра передачи вируса».
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.