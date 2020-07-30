В Совфеде оценили введение ЕС санкций против структур и граждан России
- Reuters
«Абсолютно недружественный и ни на чём не основанный шаг. ЕС, как и прежде, действует по указке старших братьев из Вашингтона», — считает он.
«Мы переживём и эти санкции», — уверен сенатор.
«Это не скажется на работе наших специальных служб и наших компаний, занимающихся IT-технологиями», — добавил Джабаров.
Ранее стало известно, что Евросоюз ввёл санкции против структур и граждан России.
Под санкции попал также главный центр специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооружённых сил России.