Число случаев коронавируса в Иране превысило 300 тысяч
- Reuters
Об этом сообщает ISNA.
По её словам, количество новых случаев коронавируса в стране за 24 часа составило 2621, общее число больных достигло 301 530.
Она также отметила, что за прошедшие сутки в Иране умерли 226 пациентов, а общее количество летальных исходов достигло 16 569.
Ранее в Иране ввели обязательное ношение масок.
В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.