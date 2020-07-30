Число случаев коронавируса в Иране превысило 300 тысяч

Официальный представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари заявила, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 300 тыс.

Об этом сообщает ISNA.

По её словам, количество новых случаев коронавируса в стране за 24 часа составило 2621, общее число больных достигло 301 530.

Она также отметила, что за прошедшие сутки в Иране умерли 226 пациентов, а общее количество летальных исходов достигло 16 569.

Ранее в Иране ввели обязательное ношение масок.

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.