Президенты России и Кипра провели телефонные переговоры
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении Кремля.
«Рассмотрена также региональная проблематика, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования», — указывается в заявлении.
Отмечается, что лидеры также обсудили вопросы российско-кипрского взаимодействия в различных областях.
«Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами», — говорится в сообщении.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и Никос Анастасиадис обсудили проводимую Турцией разработку газа на кипрском шельфе.