Президенты России и Кипра провели телефонные переговоры

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Российский лидер Владимир Путин и президент Кипра Никос Анастасиадис провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.
Президенты России и Кипра провели телефонные переговоры
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Кремля.

«Рассмотрена также региональная проблематика, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования», — указывается в заявлении.

Отмечается, что лидеры также обсудили вопросы российско-кипрского взаимодействия в различных областях.

«Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами», — говорится в сообщении.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и Никос Анастасиадис обсудили проводимую Турцией разработку газа на кипрском шельфе.

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