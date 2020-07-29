Польский премьер возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий раскритиковал поступки неизвестных, которые накануне развесили радужные флаги на нескольких памятниках в Варшаве. По его словам, подобные акты вандализма не приводят ни к чему хорошему.

Как пишет РИА Новости, ночью на памятниках в Варшаве появились радужные флаги ЛГБТ-сообщества. Речь идёт в том числе о памятниках Николаю Копернику, Яну Килинскому и Варшавской русалке. После этого в сети появился манифест о «борьбе с гомофобией».

«Основным условием любой цивилизованной дискуссии о толерантности является определение границ этой толерантности. Можно ли оправдать любое, даже самое иконоборческое поведение борьбой за своё видение мира? Оправдывает ли цель средства? Определённо, нет!» — написал премьер в Facebook.

По его словам, цель таких актов вандализма — расколоть общество.

«Я не позволю этого! В Польше мы не допустим ошибок Запада. Мы все видим, к чему приводит терпимость к варварству. Терпимость также означает взаимность. Не уважая идеалов большинства, любое меньшинство вместо того, чтобы объединять сторонников, порождает исключительно врагов», — сказал он.

Как пишет агентство, ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что в Польше «нет и не будет семьи ни в каком другом виде, кроме как исключительно союз женщины и мужчины, это единственная конституционно допустимая форма».