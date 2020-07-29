Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Перу
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник, 28 июля, на юге Перу, сообщает ТАСС со ссылкой на национальный сейсмологический центр.
- © Flickr / Matt Katzenberger
Отмечается, что землетрясение произошло в провинции Камана.
Очаг толчков залегал на глубине 48 км.
Информации о пострадавших и погибших не поступало.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Аляски.
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