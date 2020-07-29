Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Перу

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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник, 28 июля, на юге Перу, сообщает ТАСС со ссылкой на национальный сейсмологический центр.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Перу
  • © Flickr / Matt Katzenberger

Отмечается, что землетрясение произошло в провинции Камана.

Очаг толчков залегал на глубине 48 км.

Информации о пострадавших и погибших не поступало.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Аляски.

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