США поприветствовали перемирие в Афганистане

США приветствуют перемирие между правительством Афганистана и движением «Талибан»*, заявил американский посол в Кабуле Росс Уилсон.

«Я приветствую объявление о прекращении огня в Курбан-байрам», — написал Уилсон в своём Twitter.

I welcome the announcements of an Eid ceasefire. Afghans deserve to celebrate the holiday in peace. I look forward to both sides fulfilling their commitments and moving quickly to intra-Afghan negotiations. #AfghanPeaceProcess — Chargé d’Affaires Ross Wilson (@USAmbKabul) July 28, 2020

Он отметил, что население Афганистана заслуживает того, чтобы провести этот праздник в мире.

Посол также добавил, что с нетерпением ждёт начала внутриафганских переговоров.

Ранее стало известно, что спецпредставитель США Залмай Халилзад посетит Афганистан для того, чтобы обсудить урегулирование внутри страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

