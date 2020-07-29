США поприветствовали перемирие в Афганистане

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США приветствуют перемирие между правительством Афганистана и движением «Талибан»*, заявил американский посол в Кабуле Росс Уилсон.
США поприветствовали перемирие в Афганистане
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Я приветствую объявление о прекращении огня в Курбан-байрам», — написал Уилсон в своём Twitter.

Он отметил, что население Афганистана заслуживает того, чтобы провести этот праздник в мире.

Посол также добавил, что с нетерпением ждёт начала внутриафганских переговоров.

Ранее стало известно, что спецпредставитель США Залмай Халилзад посетит Афганистан для того, чтобы обсудить урегулирование внутри страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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