Эрдоган: Турция защищает христианские объекты культурного наследия

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна защищает объекты культурного наследия христиан.
Эрдоган: Турция защищает христианские объекты культурного наследия
  • Reuters

«В Турции есть много крупных культурных объектов мирового значения. Монастырь Сумела — один из символов нашей страны. Здесь остались следы многих цивилизаций. Мы годами проводим работу, чтобы сохранить монастырь. Мы никогда не стремились уничтожить эти объекты, наоборот, старались их сохранить», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что реставрация монастыря Сумела — конкретный пример того, чтобы Турция защищает цивилизационные ценности. 

Ранее в Турции пообещали сохранить иконы и фрески Айя-Софии.

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