МИД России предупредил об ограничениях в ряде стран из-за коронавируса

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МИД России предупредил о введении карантинных мер в ряде стран из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«КНР, Гонконг — рост случаев заражения COVID-19; с 29 июля по 6 августа вводятся карантинные меры, ограничено передвижение по городу», — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра российского МИД в Twitter.

Карантинные меры также будут введены в Ливане и во Вьетнаме, ограничены въезд и выезд в ряд городов Марокко, отдельные меры будут предприняты в Бельгии.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с ФАН заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса об усилении пандемии коронавируса в мире.

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