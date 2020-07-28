Число жертв коронавируса в США превысило 148 тысяч

Короткая ссылка
Число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в США превысило 148 тыс.
Число жертв коронавируса в США превысило 148 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали более 56,3 тыс. новых больных коронавирусной инфекцией.

Всего в США было выявлено 4 294 770 случаев коронавируса, 148 056 пациентов стали жертвами COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с момента начала пандемии коронавирусной инфекции в стране было проведено более 55 млн тестов на выявление заболевания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить