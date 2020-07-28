Число жертв коронавируса в США превысило 148 тысяч

Число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в США превысило 148 тыс.

Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали более 56,3 тыс. новых больных коронавирусной инфекцией.

Всего в США было выявлено 4 294 770 случаев коронавируса, 148 056 пациентов стали жертвами COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с момента начала пандемии коронавирусной инфекции в стране было проведено более 55 млн тестов на выявление заболевания.