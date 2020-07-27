В Португалии из-за лесных пожаров объявлено состояние повышенной готовности
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«Министры внутренних дел и окружающей среды постановили объявить в воскресенье режим повышенной готовности на всей континентальной части», — цитирует РИА Новости сообщение португальского МВД.
Отмечается, что режим продлится до 23:59 27 июля.
Запрещены все сельскохозяйственные работы, кроме корма животных.
Ранее лесопожарные службы ликвидировали в России 96 природных пожаров на общей площади почти 21 тыс. га за сутки.