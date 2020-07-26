Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в американском штате Техас из-за урагана «Ханна».
Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»
  • © REUTERS/Adrees Latif

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Техас и распорядился об оказании федеральной помощи», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что ураган «Ханна» достиг побережья Техаса.

Сообщалось, что губернатор штата Грег Эбботт отправил в местные сообщества региона специальные службы для противостояния последствиям урагана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить