Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в американском штате Техас из-за урагана «Ханна».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Техас и распорядился об оказании федеральной помощи», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что ураган «Ханна» достиг побережья Техаса.

Сообщалось, что губернатор штата Грег Эбботт отправил в местные сообщества региона специальные службы для противостояния последствиям урагана.