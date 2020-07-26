Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.
«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Техас и распорядился об оказании федеральной помощи», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что ураган «Ханна» достиг побережья Техаса.
Сообщалось, что губернатор штата Грег Эбботт отправил в местные сообщества региона специальные службы для противостояния последствиям урагана.