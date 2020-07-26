В Британии за сутки выявили более 700 случаев коронавируса

В Великобритании за сутки выявили 747 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.

Всего в стране было зарегистрировано 299 426 случаев инфицирования COVID-19.

Ранее СМИ сообщали, что в Британии решили временно прекратить обновлять данные о суточном приросте новых смертей от коронавируса. Власти пошли на этот шаг из-за возможного некорректного учёта летальных случаев.

С 24 июля ношение масок, закрывающих рот и нос, для посетителей магазинов в Англии стало обязательным.