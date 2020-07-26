У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3

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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Южных Сандвичевых островов, которые расположены в южной части Атлантического океана.
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3
  • © Flickr / Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр толчков находился в 2561 км от аргентинского города Ушуая.

Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у побережья Мексики.

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