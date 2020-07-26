У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Южных Сандвичевых островов, которые расположены в южной части Атлантического океана.
- © Flickr / Matt Katzenberger
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Отмечается, что эпицентр толчков находился в 2561 км от аргентинского города Ушуая.
Очаг стихии залегал на глубине 10 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у побережья Мексики.
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