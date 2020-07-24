Трамп смягчил экспортные ограничения для продажи беспилотников

Американский президент Дональд Трамп решил смягчить ограничения экспортного контроля при продаже другим странам военных беспилотников США.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани.

Отмечается, что Трамп смягчил ограничения в рамках международного Режима контроля за ракетными технологиями.

«Сегодня президент Дональд Трамп принял меры для повышения стандартов экспорта беспилотных летательных аппаратов», — заявила Макэнани.

В Вашингтоне ожидают, что решение Трампа повысит национальную и экономическую безопасность США за счёт открытия расширяющегося рынка беспилотников для американской промышленности.

Ранее Трамп рассказал об утрате интереса к торговой сделке с Китаем.