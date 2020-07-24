Трамп смягчил экспортные ограничения для продажи беспилотников

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Американский президент Дональд Трамп решил смягчить ограничения экспортного контроля при продаже другим странам военных беспилотников США.
Трамп смягчил экспортные ограничения для продажи беспилотников
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани.

Отмечается, что Трамп смягчил ограничения в рамках международного Режима контроля за ракетными технологиями.

«Сегодня президент Дональд Трамп принял меры для повышения стандартов экспорта беспилотных летательных аппаратов», — заявила Макэнани.

В Вашингтоне ожидают, что решение Трампа повысит национальную и экономическую безопасность США за счёт открытия расширяющегося рынка беспилотников для американской промышленности.

Ранее Трамп рассказал об утрате интереса к торговой сделке с Китаем.

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