Трамп смягчил экспортные ограничения для продажи беспилотников
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани.
Отмечается, что Трамп смягчил ограничения в рамках международного Режима контроля за ракетными технологиями.
«Сегодня президент Дональд Трамп принял меры для повышения стандартов экспорта беспилотных летательных аппаратов», — заявила Макэнани.
В Вашингтоне ожидают, что решение Трампа повысит национальную и экономическую безопасность США за счёт открытия расширяющегося рынка беспилотников для американской промышленности.
Ранее Трамп рассказал об утрате интереса к торговой сделке с Китаем.