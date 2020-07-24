Террористы обстреляли населённые пункты в Идлибе и Латакии

Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия.

«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Кухбания в провинции Латакия, один обстрел населённого пункта Маарет-Мухос, один обстрел населённого пункта Руайха в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра»,— заявил Щербицкий.

Он сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо.

Также силами армейской авиации проведено очередное воздушное патрулирование.

Ранее сообщалось, что две бомбы взорвались в Дамаске накануне намеченных на воскресенье, 19 июля, парламентских выборов в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.